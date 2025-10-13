В СКФО с начала года число вакансий с требованием владения ИИ выросло на 64%

Количество вакансий с требованием владения искусственным интеллектом в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) за период с января по сентябрь 2025 года выросло на 64%, следует из данных «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В среднем по России спрос на специалистов с навыками работы с ИИ увеличился на 62%, в СКФО рост оказался еще более значительным. Соискатели в округе стали на 160% чаще откликаться на такие предложения.

Специалисты со знанием ИИ в СКФО могли рассчитывать на заработок в 59 861 рубль в месяц. Однако конкретный доход варьируется в зависимости от специализации, опыта, региона и условий работы. В масштабах всей страны наиболее востребованными оказались SMM-специалисты, администраторы и контент-менеджеры с базовыми знаниями нейросетей. К примеру, специалистам по SMM предлагали среднюю зарплату в 61 069 рублей, администраторам — 52 873, а контент-менеджерам — около 48 871 рубля в месяц.

Компании чаще всего выдвигают требования владения нейросетями в сферах маркетинга, рекламы и PR, на втором месте — информационные технологии, а на третьем — розничная и оптовая торговля. SMM-специалисты используют ИИ для создания и адаптации контента, генерации текстов и изображений, а также анализа откликов аудитории. Администраторы автоматизируют с помощью ИИ обработку писем, заявок и управление внутренними процессами. Контент-менеджеры поручают нейросетям генерацию и корректировку текстов, измеряют эффективность контента.

Станислав Маслаков