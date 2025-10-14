Металл выезжает на издержках

Горячекатаный рулон в портах Черного моря за сентябрь подорожал на 1,7%, а с июля — почти на 5%, до $489 за тонну. К концу года цены могут вырасти до $510 за тонну, однако в основном за счет увеличения себестоимости и издержек на логистику, считают аналитики. Экспорт проката из России в последние месяцы растет, но поставки не превышают 10% от производства.

По итогам сентября стоимость горячекатаного рулона в портах Черного моря выросла на 1,7%, до $489 за тонну (FOB), говорится в обзоре сектора металлургии и горной добычи Kept. Относительно июля цены выросли почти на 5%. Кроме того, в сентябре аналитики зафиксировали рост котировок металлургического сырья. Железная руда с показателем железа 62% с поставкой в Китай с учетом фрахта за месяц подорожала на 3,58%, до $105 за тонну (CFR), коксующийся уголь на этом базисе — на 4,89%, до $184 за тонну, сказано в обзоре. В металлургических компаниях комментарии не предоставили.

Как уточняют в Kept, поддержку ценам на железную руду оказали опасения относительно будущих поставок. В частности, в сентябре вспыхнул пожар в порту Бразилии, через который отгружается руда с месторождения Каражас. А сообщение о намерении правительства Гвинеи перерабатывать руду на внутреннем рынке вызвало беспокойство по поводу поставок с расположенного в стране месторождения Симанду, крупнейшего в мире по запасам руды. Цены на металлургический уголь продолжили укрепляться в сентябре благодаря спросу со стороны сталелитейной отрасли Китая и Индии, а также ограниченного предложения, продолжают в Kept.

Рост цен на стальной прокат управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов связывает с увеличением издержек производства и логистики.

К концу года, по его словам, цены могут вырасти примерно до $510 за тонну на условиях FOB. Однако из-за демпинга со стороны азиатских производителей возможно давление на котировки, рассуждает эксперт.

Начальник аналитического отдела «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский говорит, что в начале октября российские компании снова снизили цены при заключении ноябрьских контрактов, так как китайский прокат подешевел, а Турция с 1 октября ограничила импорт стальной продукции. По новым правилам, турецкие переработчики должны закупать не менее 25% полуфабрикатов или проката у местных производителей.

По словам Дмитрия Орехова, экспорт российского горячекатаного проката в сентябре 2025 года вырос на 18% и достиг максимума с 2022 года. Прогнозируется, что отгрузки будут сохраняться на уровне около 400 тыс. тонн в месяц до конца года, отмечает он. Основные экспортные рынки — Турция, страны СНГ и Азия. Но спрос в СНГ ограничен, и конкуренция на этом рынке растет, говорит господин Орехов.

Старший аналитик «Эйлер» Никанор Халин отмечает, что экспорт плоского проката из РФ растет двухзначными темпами в годовом сравнении с февраля 2025 года, но эти объемы довольно скромные относительно всего производства.

По его словам, за восемь месяцев РФ экспортировала 3,5 млн тонн стального проката. Это 8,75% от производства за указанный период (40 млн тонн), следует из данных корпорации «Чермет». По словам господина Халина, сталеварам обычно крайне невыгодно снижать загрузку мощностей из-за высокой доли фиксированных издержек в себестоимости. Рост экспорта, продолжает эксперт, лишь отражает слабый внутренний спрос.

Пока рано говорить о восстановлении сегмента черной металлургии, отмечает руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Kept Наталья Величко: «Фундаментально нет четких ориентиров по восстановлению спроса в ключевом сегменте — секторе строительства и недвижимости Китая». Никанор Халин считает, что настоящим предвестником восстановления в глобальном секторе станет рост спреда «цена стали — стоимость корзины сырья» производителей. Пока этот показатель остается без изменений и на стрессовых уровнях, то есть недавний рост глобальных цен на сталь был обусловлен только изменением стоимости сырья, а не фундаментальным улучшением спроса, указывает эксперт.

Полина Трифонова