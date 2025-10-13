Минфин не будет повышать налог на прибыль российских банков

Минфин России изучал возможность повышения налога на прибыль для банков. При этом от данной инициативы решили отказаться, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Господин Силуанов рассказал, что подобный вопрос обсуждался не только в этом, но и в прошлом году, однако решение не приняли. Министр добавил, что банки показывают «неплохую прибыль» — примерно на уровне прошлогодних 3,8 трлн руб., но им необходим капитал для создания резервов в условиях высоких ставок по кредитам. «Если этого капитала не будет, то можем дойти до того, что придется банки спасать»,— подчеркнул глава Минфина на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам (цитата по «Интерфаксу»).

Вторым аргументом против повышения налога стал государственный статус большинства российских банков. «Если поднимем налог на прибыль, на тот же самый Сбер, то меньше получим дивидендов, а от Сбера мы получаем больше 200 млрд руб., даже 400 млрд»,— пояснил Антон Силуанов.

В Госдуме ранее предлагали ввести разовый налог на сверхприбыль банков в размере 10%, который они должны уплатить до 28 января 2026 года. По мнению депутатов, кредитные организации заработали значительные суммы на высокой ключевой ставке и должны больше платить в бюджет для социальной поддержки и развития экономики.