Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает о том, как швед Пер Хенрик Линг возродил греческую традицию телесных практик.

О пользе массажа знали еще в древности: грекам рассказал о нем Гиппократ. Римляне применяли его в гладиаторских школах. Однако затем Европа забыла о массаже на века: религиозное пуританство не позволяло хвататься руками за незнакомцев. Все изменил швед Пер Хенрик Линг. В юности он изучал богословие, однако, захворав ревматизмом, отказался от книжной премудрости в пользу фехтования и гимнастики. Успешно излечившись, он решил поделиться радостью с миром и в 1813 году, заручившись господдержкой, открыл в Стокгольме королевский гимнастический институт. Там Линг обучал медиков сочетанию лечебной гимнастики и практически современных методов массажа. Королевский авторитет помог. Врачи, поначалу глядевшие на Линга со скепсисом, признали его начинания, и за полвека массаж стал популярен на всех континентах. Так, один человек изменил мир, ну, почти один. Король и массажист — это сила.

