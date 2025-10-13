В Нальчике прошли траурные мероприятия в 20-ю годовщину теракта

В Кабардино-Балкарской Республике 13 октября отметили 20-летие нападения боевиков на Нальчик, в ходе которого погибли 12 мирных жителей и 35 сотрудников правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В результате боевых действий были уничтожены 95 террористов. С этого дня в регионе установлен День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

В апреле 2014 года виновные по уголовному делу получили пожизненные сроки или до 23 лет колонии. В Нальчике у памятника в Сквере милиции прошел митинг с участием руководства КБР, представителей правоохранительных органов и общественности. Кроме возложения цветов и минуты молчания, в образовательных учреждениях республики прошли уроки памяти и встречи с родственниками погибших.

К 20-летию трагедии глава КБР Казбек Коков учредил медаль «За верность долгу в борьбе с терроризмом и экстремизмом» для тех, кто внес значительный вклад в обеспечение безопасности региона.

Станислав Маслаков