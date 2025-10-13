Взятку пустили по инстанциям

В Краснодаре вступило в силу решение о взыскании в казну 7 млн руб. с Романа Неделько, экс-начальника отдела экономической безопасности управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу, и Георгия Шауро, бывшего главы общественного совета при управлении, которые осуждены за получение этой суммы в качестве взятки. Спор по иску прокуратуры дошел до кассации, которая сочла изъятие средств недопустимым, так как оно является повторным наказанием осужденных. При новом рассмотрении гражданского дела суды поддержали прокуратуру.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение по иску прокурора Краснодарского края Сергея Табельского о взыскании в пользу РФ денежных средств в общей сумме 7 млн руб. с Романа Неделько и Георгия Шауро, информация опубликована в базе ГАС «Правосудие».

В 2021 году ответчики получили 7 млн руб. от директора ООО «Краснодарэнерго» Людмилы Самарченко в качестве взятки за урегулирование возникших проблем — сотрудники краевого ГУ МВД провели в энергетической компании серию проверок. Роман Неделько в тот период занимал должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления на транспорте МВД России по ЮФО, Георгий Шауро был председателем общественного совета при управлении.

Высокопоставленный сотрудник полиции обещал госпоже Самарченко выйти на своих знакомых в краевом главке МВД и обеспечить прекращение проверок.

В июне 2023 года Советский райсуд Краснодара признал Романа Неделько виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к условному сроку. Суд признал, что Роман Неделько обманывал директора энергетической компании, не собираясь выполнять свои обещания. Георгий Шауро был признан виновным в покушении на посредничество при передаче особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 2,9 млн руб.

После завершения уголовного процесса прокурор края Сергей Табельский обратился в суд с иском о признании факта получения коррупционных средств недействительной сделкой с изъятием у осужденных 7 млн руб. в доход РФ. Ленинский райсуд Краснодара и коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда согласились с доводами надзора, однако ответчики обжаловали решение в кассационной инстанции.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в августе 2024 года отменил оба судебных акта и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Краснодара. По мнению кассации, в процессе по иску краевой прокуратуры фактически идет речь о конфискации имущества, переданного в виде взятки.

Конфискация является мерой уголовно-правового характера и не может применяться в гражданском процессе в отношении осужденных лиц, поскольку никто не может быть повторно привлечен к ответственности за одно и то же преступление, напомнил суд.

«Изъятие в доход государства полученного по сделке должно применяться лишь в тех случаях, когда какое-либо общественно неприемлемое деяние не получает адекватной санкции в уголовном или административном праве»,— говорится в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Ленинский районный суд Краснодара повторно оценил доводы надзорного ведомства и пришел к выводу, что российское законодательство предусматривает изъятие незаконных доходов или имущества, приобретенного на них, не в качестве уголовно-правовой санкции, а в качестве специальной меры в рамках антикоррупционного законодательства для случаев незаконного обогащения.

Суд установил, что передача денег Людмилой Самарченко фактически являлась сделкой, в ходе которой она получала обещание содействия в разрешении ее проблем. В свою очередь, в ходе сделки Роман Неделько и Георгий Шауро получили денежные средства. «Получение ответчиками денежных средств носило антисоциальный характер, сделка была совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности»,— говорится в решении суда, которое вступило в силу 9 октября текущего года после рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков Краснодарским краевым судом.

Анна Перова, Краснодар