Взятку пустили по инстанциям
На Кубани незаконное вознаграждение полицейскому изымают в бюджет
В Краснодаре вступило в силу решение о взыскании в казну 7 млн руб. с Романа Неделько, экс-начальника отдела экономической безопасности управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу, и Георгия Шауро, бывшего главы общественного совета при управлении, которые осуждены за получение этой суммы в качестве взятки. Спор по иску прокуратуры дошел до кассации, которая сочла изъятие средств недопустимым, так как оно является повторным наказанием осужденных. При новом рассмотрении гражданского дела суды поддержали прокуратуру.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение по иску прокурора Краснодарского края Сергея Табельского о взыскании в пользу РФ денежных средств в общей сумме 7 млн руб. с Романа Неделько и Георгия Шауро, информация опубликована в базе ГАС «Правосудие».
В 2021 году ответчики получили 7 млн руб. от директора ООО «Краснодарэнерго» Людмилы Самарченко в качестве взятки за урегулирование возникших проблем — сотрудники краевого ГУ МВД провели в энергетической компании серию проверок. Роман Неделько в тот период занимал должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления на транспорте МВД России по ЮФО, Георгий Шауро был председателем общественного совета при управлении.
Высокопоставленный сотрудник полиции обещал госпоже Самарченко выйти на своих знакомых в краевом главке МВД и обеспечить прекращение проверок.
В июне 2023 года Советский райсуд Краснодара признал Романа Неделько виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к условному сроку. Суд признал, что Роман Неделько обманывал директора энергетической компании, не собираясь выполнять свои обещания. Георгий Шауро был признан виновным в покушении на посредничество при передаче особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), ему было назначено наказание в виде штрафа в сумме 2,9 млн руб.
После завершения уголовного процесса прокурор края Сергей Табельский обратился в суд с иском о признании факта получения коррупционных средств недействительной сделкой с изъятием у осужденных 7 млн руб. в доход РФ. Ленинский райсуд Краснодара и коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда согласились с доводами надзора, однако ответчики обжаловали решение в кассационной инстанции.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в августе 2024 года отменил оба судебных акта и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Краснодара. По мнению кассации, в процессе по иску краевой прокуратуры фактически идет речь о конфискации имущества, переданного в виде взятки.
Конфискация является мерой уголовно-правового характера и не может применяться в гражданском процессе в отношении осужденных лиц, поскольку никто не может быть повторно привлечен к ответственности за одно и то же преступление, напомнил суд.
«Изъятие в доход государства полученного по сделке должно применяться лишь в тех случаях, когда какое-либо общественно неприемлемое деяние не получает адекватной санкции в уголовном или административном праве»,— говорится в определении Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.
Ленинский районный суд Краснодара повторно оценил доводы надзорного ведомства и пришел к выводу, что российское законодательство предусматривает изъятие незаконных доходов или имущества, приобретенного на них, не в качестве уголовно-правовой санкции, а в качестве специальной меры в рамках антикоррупционного законодательства для случаев незаконного обогащения.
Суд установил, что передача денег Людмилой Самарченко фактически являлась сделкой, в ходе которой она получала обещание содействия в разрешении ее проблем. В свою очередь, в ходе сделки Роман Неделько и Георгий Шауро получили денежные средства. «Получение ответчиками денежных средств носило антисоциальный характер, сделка была совершена с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности»,— говорится в решении суда, которое вступило в силу 9 октября текущего года после рассмотрения апелляционной жалобы ответчиков Краснодарским краевым судом.