The Variety рассказал о документальном сериале про Eras Tour певицы Тейлор Свифт

Документальный сериал «Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era» будет шестисерийным , а его премьера на Disney+ состоится 12 декабря, одновременно с релизом киноверсии концерта, который прошел 8 декабря 2023 года в Ванкувере. Об этом сообщает The Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jennifer Gauthier NO COMMERCIAL OR BOOK SALES / Reuters Фото: Jennifer Gauthier NO COMMERCIAL OR BOOK SALES / Reuters

Издание приводит слова создателей сериала о том, что он станет «интимным взглядом на жизнь Тейлор в тот самый момент, когда ее тур не сходил с первых полос и восхищал фанатов по всему миру». Сама госпожа Свифт, комментируя предстоящий выход сериала в соцсетях заметила: «Это был настоящий конец эры, и мы знали об этом… Мы хотели запомнить каждый момент, ведший нас к кульминации самой важной и самой напряженной главы нашей жизни».