Экс-глава новосибирского САХ признан виновным по делу о хищении

Кировский райсуд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении в особо крупном размере, совершенном лицом с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении экс-директора МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) Андрея Зыкова.

Бывший директор МУП «САХ» Андрей Зыков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Бывший директор МУП «САХ» Андрей Зыков

Как установил суд, в 2023 году фигурант дела привлек замдиректора по финансам предприятия Галину Тукаеву и бывшего главного бухгалтера Наталью Турок. Вместе они создали фирмы-подрядчики, с которыми регоператор заключал договоры на перевозку грунта на полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский». Однако, получая выплаты, подставные компании не исполняли свои обязательства. Общая сумма ущерба превысила 26,5 млн руб.

Кроме того, Андрей Зыков без проведения конкурсных процедур заключил с ООО «Акс Машинери» договор на оказание услуг по аренде измельчителя для нужд САХ. Однако измельчитель на предприятие поставлен не был и для нужд САХ не использовался. Ущерб от аренды фактически неиспользуемого оборудования составил более 5,6 млн руб.

Суд приговорил Андрея Зыкова к трем годам колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб. Также он на три года лишен права заниматься деятельностью в сфере оборота товаров и услуг для нужд муниципальных образований.

Наталья Турок получила 2,5 года условно с испытательным сроком три года, Галина Тукаева — три года условно с испытательным сроком 3,5 года.

Михаил Кичанов