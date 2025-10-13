В Красногвардейском округе 30-летнего иностранца задержали по подозрению в экстремизме

В Красногвардейском округе 30-летнего гражданина иностранного государства задержали по подозрению в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе прошлого года иностранец находился в селе Привольном. Там в ходе конфликта он ударил по лицу местного жителя по национальному признаку. Кроме того, он пригрозит пострадавшему предметом, похожим на пистолет.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская