В Ингушетии зафиксирован рекордный рост просрочки по ипотеке

Доля просроченной ипотеки в Дагестане увеличилась почти втрое — до 3,8% в январе-июле 2025 года против 1,4% годом ранее, следует из данных аналитического центра «Движение.ру» на основе отчетности ЦБ РФ.

По информации экспертов, в Ингушетии показатель вырос еще сильнее — в 3,4 раза, достигнув 9,2% против 2,7% за аналогичный период 2024 года. Республика стала одним из лидеров по росту просрочки, уступив только Тыве, где показатель увеличился в 6,6 раза.

В Северной Осетии доля просроченных ипотечных долгов выросла в 2,7 раза — до 3% с 1,1%. В Кабардино-Балкарии показатель увеличился в 2,2 раза — до 1,4% с 0,6%, в Карачаево-Черкесии — вдвое, до 1,8% с 0,9%.

Минимальный рост среди регионов Северного Кавказа зафиксирован в Ставропольском крае — в 1,9 раза, до 0,6% с 0,3%.

В целом по России средняя доля просроченной задолженности в январе-августе 2025 года составила 0,7%, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (0,4%).

Валентина Любашенко