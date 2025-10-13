На Ярославле-Главном выявили находящихся в федеральном розыске двух человек

На железнодорожном вокзале станции Ярославль-Главный сотрудники полиции выявили двух человек, которые находились в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе Северного ЛУ МВД на транспорте.

46-летний житель Ярославля скрывался от полиции за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. 39-летняя жительница Вологодской области хотела избежать ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Оба были переданы инициаторам розыска.

Алла Чижова