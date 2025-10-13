На Ставрополье владелец напавшего на ребенка животного выплатил 50 тысяч рублей

В Александровском районе после вмешательства прокуратуры владелец сельскохозяйственного животного, напавшего на 8-летнего ребенка, выплатил компенсацию в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в апреле копытное животное паслось без какого-либо контроля на территории общего пользования. Оно напало на ребенка. Пострадавшую госпитализировали с укушенными ранами.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с собственника животного в пользу ребенка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования.

Мария Хоперская