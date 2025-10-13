КБР получит 84 млн рублей на завершение строительства поликлиник и амбулаторий

На завершение строительства поликлиник и амбулаторий Кабардино-Балкария получит дополнительные 84 млн руб. Средства будут направлены по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщил «Интерфакс. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе этих объектов вошли детские поликлиники в Нарткале и Нальчике, поликлиника в Тырныаузе, стационар больницы в Чегеме, а также амбулатории в селениях Верхний Куркужин, Верхняя Балкария и Жемтала.

Наталья Белоштейн