КБР получит 84 млн рублей на завершение строительства поликлиник и амбулаторий

На завершение строительства поликлиник и амбулаторий Кабардино-Балкария получит дополнительные 84 млн руб. Средства будут направлены по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщил «Интерфакс. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы Минздрава КБР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе этих объектов вошли детские поликлиники в Нарткале и Нальчике, поликлиника в Тырныаузе, стационар больницы в Чегеме, а также амбулатории в селениях Верхний Куркужин, Верхняя Балкария и Жемтала.

Наталья Белоштейн

