Половина теплосетей Курской области требует реконструкции в ближайшие пять лет

Около половины магистральных теплосетей Курской области требуется реконструировать в ближайшие пять лет, сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Чепик.

По его словам, с этим обстоятельством связана «непростая ситуация», сложившаяся в регионе в начале отопительного сезона — произошло сразу несколько аварий в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения. В Курске они затронули хирургическое отделение больницы скорой медпомощи и микрорайон на улице Энгельса, в котором живет более 2 тыс. человек. В Щиграх были отключены 23 дома и три объекта социальной сферы. Как отметил господин Чепик, аварии были устранены в нормативные сроки.

На прошлой неделе в Воронеже без отопления и горячей воды оставался 141 дом. Аварию устранили в тот же день.

Юрий Голубь