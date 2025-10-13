Bloomberg: Россия стала основным поставщиком нафты для Венесуэлы

Как пишет Bloomberg, «Россия потеснила США с позиции основного поставщика нафты» (тяжелый бензин, лигроин) для Венесуэлы по мере того, как «торговая политика Вашингтона подталкивает две страны, находящиеся под санкциями, к более тесному экономическому сотрудничеству».

Со ссылкой на исследователей Kpler агентство сообщило, что поставки нафты из США с марта по октябрь сократились до нуля, в то время как поставки из России за тот же период составили более 7 млн баррелей. В августе экспорт российской нафты в Венесуэлу составил в среднем 49 тыс. баррелей в день, а в сентябре — 69 тыс. баррелей в день.

Bloomberg отмечает, что Венесуэла начала искать нового поставщика нафты после того, как Дональд Трамп ужесточил санкции в отношении ее нефтяного сектора, отозвав у некоторых энергетических компаний, включая Chevron Corp., лицензию на работу в стране, выданную еще при Джозефе Байдене. До этого в течение полутора лет США были практически единственным поставщиком нафты в Венесуэлу. Сообщается, что после отзыва лицензии у Chevron Венесуэла сначала обратилась к Китаю, но безуспешно. Она обращалась и к Ирану, также находящемуся под жесткими санкциями, но «российская нафта быстро стала более качественной и, вероятно, более дешевой альтернативой иранскому конденсату».

Евгений Хвостик