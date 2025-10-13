Индийская Tata Capital провела IPO на $1,75 млрд

Компания Tata Capital, финансовое подразделение индийского многопрофильного конгломерата Tata Group, провела первичное размещение своих акций на биржах Нью-Дели и Мумбая и привлекла от инвесторов $1,75 млрд. Сегодня, в первый день торгов, акции Tata Capital выросли в цене всего на 1,5%, хотя при размещении среди инвесторов спрос на акции в 3,4 раза превысил предложение. Это позволило компании назначить цену на акции по верхней границе ценового коридора.

Tata Capital, третий по величине небанковский кредитор Индии по объему выручки, предлагает широкий спектр финансовых услуг, включая розничные кредиты, финансирование малого и среднего бизнеса, корпоративные решения и кредитование инфраструктурных проектов.

Материнская компания Tata Capital конгломерат Tata Group — один из крупнейших в мире. Он был основан в 1868 году. Сейчас годовая выручка Tata Group составляет около $180 млрд. Помимо собственно индийских операций и брендов Tata Group принадлежат такие британские бренды, как Tetley и Jaguar Land Rover. В текущем году Индия стала одним из самых динамичных рынков IPO в мире. В третьем квартале в стране было зарегистрировано 146 IPO, в результате которых привлечено $7,2 млрд.

