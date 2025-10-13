Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путевкам набивают цену

С чем связано подорожание отдыха в Турции и каковы прогнозы туроператоров

Турция стала самым подорожавшим направлением для отдыха. Согласно исследованию Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), с августа 2021 года стоимость путевки взлетела более чем в три раза. В среднем отпуск теперь обходится в 88 тыс. руб. При этом примерно четверть суммы приходится на перелет. Главные причины такой динамики — укрепление лиры, курс доллара, транспортные издержки и сокращение других наиболее доступных направлений.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Впрочем, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян не согласен с выводами кредитного рейтингового агентства. Цены выросли, но не в три раза: «Многое зависит от стоимости валюты: ни Турция, ни Таиланд, ни Китай не работают в рублях, а в валюте Турция за четыре года выросла примерно на 40%. Таиланд подорожал примерно на 30%, опять же в валюте. Лукавство в том, что они сравнивают нынешние цены и цифры 2021 года. Давайте возьмем статистику за 2024 год: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Турция не подорожала ни на рубль, но подорожала в евро на 7-10%.

Дорожают авиабилеты, причем услуги российских компаний, как это ни странно, дороже, чем, например, египетских или турецких. Когда говорят "Турция подорожала", люди зачастую вкладывают в это понятие рост цены турпакета, куда входит авиабилет, а не просто цену отеля. Забегая вперед, скажу вам про 2026 год: Турция в валюте подорожает от силы на 5%, а в рублях больше, потому что авиакомпании выставляют цены на следующий год уже на 15% выше, чем в этом году. Турция — страна без всяких конкурентов по посещаемости россиянами. Топ-5 стран по популярности выглядит так: Турция, Египет, Арабские Эмираты, Таиланд, Китай».

По данным Ассоциация туроператоров России, в 2024 Турцию посетили более 6,5 млн россиян. Это рекорд и более чем на 6% превышает показатели предыдущего года. Туры в Турцию остаются выгодными, при этом набирают популярность самостоятельные поездки, говорит вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Как раз по Турции в этом году мы зафиксировали некую стабилизацию цен. Этому есть свои объяснения: увеличилась конкуренция между направлениями, увеличился объем международной авиаперевозки, и Турция де-факто в 2025 году вышла с ценами примерно уровня прошлого года.

У определенных категорий гостиниц был рост цен в среднем на 10%. Нужно учитывать и внутренние процессы в Турции, так как инфляция в этой стране тоже бьет рекорды. Сейчас сложилась интересная ситуация: стоимость турпакета зачастую равна стоимости прямого авиаперелета. Пакетные туры по популярным направлениям получаются дешевле, как правило, на 20-30%, но все зависит, конечно, от объекта размещения. В последние годы мы заметили у самостоятельных путешественников увеличение доли бронирований квартир и апартаментов, так как многие выбирают формат отдыха вне отеля. Последние тенденции говорят о том, что многие семейные путешественники предпочитают именно аренду жилья, это касается, кстати, и внутреннего туризма по России.

Наверное, это связано с изменившимися предпочтениями туристов, так как бюджет тоже можно регулировать путем изменения организации путешествия».

Среди самых востребованных у россиян турецких курортов — города Кемер и Аланья, поселки Бельдиби и Конаклы, а также регион Белек. Причем последний за три года стал в два раза популярнее, говорится в исследовании агрегатора туров Оnlinetours.

Астон О'Салливан

