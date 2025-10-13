Между Краснодаром и Минеральными Водами запустят авиарейс с 27 октября
С 27 октября Краснодар и Минеральные Воды свяжут авиасообщением. Об этом сообщили «РБК» со ссылкой на представителей авиакомпании «Азимут».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Пассажирам предложат 13 рейсов по России и 12 международных. Из хаба Краснодара можно будет улететь в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Казань, Сочи, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Уфу и Череповец. Также рейсы запустят в Махачкалу и Минводы.