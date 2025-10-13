В России прошла первая месса с мощами святого Карло Акутиса

В России впервые состоялась месса с иконой и мощами Карло Акутиса — итальянского подростка, скончавшегося от лейкемии в 2006 году и причисленного к лику святых. Об этом сообщили в римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.

Фото: official website of the Carlo Acutis

В архиепархии уточнили, что месса прошла 12 октября в смоленском приходе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Литургию сопровождала икона святого и реликвия второго класса — розарий с частичкой мощей святого. Прихожане могли приложиться к ним и помолиться возле иконы.

Карло Акутис родился 3 мая 1991 года в обеспеченной итальянской семье. Ребенок увлекался информатикой и в 2002 году создал сайт «Евхаристические чудеса мира», где фиксировались чудеса, признанные церковью на различных языках мира. Из-за этого мальчик получил прозвище «Божий инфлюэнсер». В начале октября 2006 года врачи обнаружили у него острый лейкоз. Уже 12 октября он умер. Ему было 15 лет.

В 2013 году тяжело больной мальчик из Бразилии, помолившись Карло Акутису, прикоснулся к принадлежавшей ему футболке и исцелился от редкого заболевания поджелудочной железы. Католическая церковь официально признала этот случай чудом. В июле 2018 года в рамках процесса подготовки к канонизации Ватикан признал добродетели Карло Акутиса. В 2020 году для причисления к блаженным тело мальчика было эксгумировано, а сердце переложено в реликварий, чтобы его можно было повезти по всему миру для поклонения. В сентябре 2025 года папа римский Лев XIV причислил Карло Акутиса к лику святых.

Полина Мотызлевская