Миллиард накрутят на диски

Томский производитель литых дисков заявил об увеличении производства к 2027 году. Новая линия позволит дополнительно выпускать около 40 тыс. единиц ежемесячно. Стоимость проекта составит 1,1 млрд руб. Аналитики высоко оценивают шансы компании и предполагают, что томский завод может стать одним из крупнейших в России, а отечественные диски, при определенном соотношении цены и качества, смогут составить конкуренцию импортной продукции.

Томское ООО «Хомен Вилс» объявило о готовности построить на действующем заводе по производству литых автомобильных дисков из алюминиевых сплавов новую линию. Компания намерена вложить в расширение мощностей порядка 1,1 млрд руб. и добиться выпуска около 70 тыс. шт. дисков в месяц. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации Томской области, в настоящее время мощность производства на предприятии составляет около 30 тыс. литых дисков разных диаметров ежемесячно или 300 тыс. ежегодно. Всего в производственной линейке компании 40 видов продукции. Предполагается, что работы начнутся уже в конце 2025 года, а ввод линии состоится в 2027 году. На производстве будут трудоустроены 250 человек.

ООО «Хомен Вилс», по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Томске в 2018 году. Компания выпускает колесные диски, в том числе под брендом Khomen Wheels. Владельцами компании являются Анастасия Микрюкова (70%) и Сергей Мельников (30%). По информации Rusprofile, выручка предприятия в 2024 году составила 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 4,9 млн руб.

По словам гендиректора компании Сергея Мельникова, диски будут производиться на импортном оборудовании по западным технологиям, а само производство будет ориентировано в первую очередь на автомобильных дилеров по продаже иностранных марок. В производстве будет использовано собственное сырье — алюминиевые сплавы. На новой линии также планируется наладить выпуск дисков из термоупрочняемого сплава. Подобная технология в России пока не используется.

Для размещения новой линии компания планирует вдвое увеличить площадь действующего завода. «Мы направили заявку в Фонд развития промышленности (ФРП) для получения льготного займа. Планируем на эти средства увеличить площадь завода с 7,5 тыс. кв. м до 15 тыс. кв. м»,— прокомментировал Сергей Мельников.

Успех проекта «Хомен Вилс» будет зависеть не только от технических характеристик продукции, но и от способности выстроить долгосрочные партнерские отношения с автосборочными заводами, обеспечить бесперебойные поставки и гибко реагировать на изменения в модельном ряду автомобилей, комментирует управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Российский рынок колесных алюминиевых дисков достаточно конкурентен, по разным оценкам его емкость может доходить до 6 млн дисков в год, однако это оценка 2022 года до санкций, поэтому эта цифра может быть ниже. Однако это не значит, что на рынке есть дефицит, крупные игроки типа «Азов-Тэк», «ЛМЗ СКАД» (Русал), «Виком-Вилс» имеют высокие мощности и расширенное присутствие, и именно с ними томской компании надо будет бороться за свою долю рынка»,— полагает господин Жарский.

По его оценке, срок окупаемости вложений в проект увеличения мощностей в размере 1,1 млрд руб. при условии полной загрузки и стабильного спроса может составить около 5–7 лет. В случае задержки с выходом на проектную мощность или снижения спроса со стороны автопроизводителей он может быть дольше — около 7–10 лет.

Объем выпуска и потенциал рынка значительно превышают мощности компании, это дает хорошие возможности для роста производства, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Перспективы рынка обусловлены увеличением спроса на легкосплавные диски, развитием технологий их производства и ростом автомобильного рынка в целом»,— говорит эксперт.

Спрос прежде всего будет формировать вторичный автомобильный рынок, полагает руководитель сектора «Автомобилестроение» Алюминиевой ассоциации Дмитрий Онищенко.

«Согласно политике компании, упор сделан на розницу, а значит, в приоритете — вторичный рынок автомобилей, в частности иностранных брендов. И это правильный шаг в условиях снижения продаж новых автомобилей. Емкость рынка позволяет наращивать производство и в будущем. Завод, в случае успешного запуска новой линии, сможет заместить часть продукции из Китая, Тайваня и Турции. Такие инициативы необходимо поддерживать»,— считает аналитик.

Согласно исследованию Discovery Research Group, объем рынка алюминиевых колесных дисков для легковых автомобилей в России в 2022 году составил почти 6 млн шт. Крупнейшими отечественными производителями алюминиевых колесных дисков для легковых автомобилей являются ООО «Азов-Тэк», ООО «ЛМЗ СКАД» (входит в «Русал», в 2024 году увеличила производство на 31%, до 3 млн шт.), ООО «Виком-Вилс», ООО «Прома».

Лолита Белова