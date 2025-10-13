До 20-ти в одни руки

Не больше 20 штук в одни руки — закон об ограничении на количество карт примут до декабря. Об этом сообщил “Ъ FM” председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что потребуется минимум полгода-год, чтобы реализовать инициативу в полном объеме. Предполагается, что в одном банке клиент сможет открыть максимум пять карт как кредитных, так и дебетовых. А суммарно у одного человека их не может быть больше 20 из различных банков. Такое количество правительству предложил Центробанк, и это условие выглядит мягче, чем инициатива Минфина. Министерство хотело установить ограничение в 10 карт на одно имя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Мера направлена на борьбу с мошенниками и дропперами, но специалисты рынка сомневаются в ее эффективности, говорит независимый экономический эксперт Семен Новопрудский: «Обсуждались разные варианты лимита. В частности, речь шла сначала максимум о пяти картах, но даже этого для дроперов достаточно. При этом понятно, что 20 карт — безразмерный лимит, который не будет останавливать мошенников. Для одного человека это действительно очень много, гораздо больше, чем приходится в среднем на россиянина.

Есть еще одна проблема, связанная с тем, как будет вестись учет открытых карт. Все давно научились оформлять их в разных банках. И информации о том, сколько карт у клиента, у финансовых организаций может не быть. Поэтому, конечно, для того, чтобы такая мера заработала, Банку России так или иначе придется решать проблему создания единого реестра карт клиентов или какого-то канала постоянного обмена информацией между банками».

Вместе с введением лимита заработает и новый сервис, позволяющий пользователю отслеживать вид и дату выпуска карты на его имя. Но как банковское сообщество будет понимать, сколько карт у конкурентов уже набрал клиент, непонятно. Общей базы данных в стране нет, пояснил “Ъ FM” генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев: «Ограничение на уровне одного банка, когда речь идет про, например, пять карт — действительно эффективная вещь. И если человек заводит больше карт, притом одновременно, вероятность того, что он дроппер очень высока.

А вот как ограничить количество до 20? Единая база, в которой будут указаны все персональные данные человека и все его банковские счета, есть в ФНС, но там содержится информация именно о счетах, а не о платежных картах. Это разные вещи. Может быть выпущено несколько карт — основная и дополнительная.

Более того, основная или дополнительная карта могут быть выпущены как на одного человека, так и на разных . Поэтому даже если такая информация уже и собрана в ФНС, и даже если к ней дать доступ через систему межведомственного электронного взаимодействия, это не даст информацию о картах. Маловероятно, что получится создать систему такого масштаба, с таким количеством пользователей и всего за два месяца».

Кредитные организации, скорее всего, не будут иметь доступа к подробным данным о карточках клиента в других банках, полагает собственник Роял кредит банка Ярослав Остудин: «Банк уже вынужден проверять огромное количество пунктов по любому из клиентов. Поэтому если там появится еще один — вообще не проблема. Но я не думаю, что у нас будет доступ к информации о том, в каких конкретно банках у клиента открыты карты. Скорее всего, это будут данные об их общем количестве, которые станут доступны финансовым организациям через какой-то сервис. Если клиент хочет в конкретном банке открыть счет, наверное, он может закрыть одну из 20 карт, которой он не пользуется. Но если он не готов это сделать, то банкиру нужно в первую очередь присмотреться к качеству предлагаемой им продукции».

Ограничения не затронут обычных граждан, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, «они не открывают по сотне и даже тысяче карт». По данным Национального совета финансового рынка только у 6% россиян более чем 10 карт. В конце августа Минцифры опубликовало для общественного обсуждения второй пакет антифрод-мер, разработанных правительством. В него вошло около 20 инициатив, касающихся как финансовой, так и телекоммуникационной сферы. Кроме лимита на банковские карточки, документ содержит широкий круг различных ограничений — от блокировки связи по индивидуальному номеру смартфона до уголовной ответственности за DDoS-атаки.

Светлана Белова