Мэрия допустила фальстарт

У ПСК-6 есть около двух лет, чтобы выплатить администрации Уфы выкупную стоимость жилья в квартале улиц Айской, Владивостокской, 8 Марта и Революционной. «Специализированный застройщик СУ №17 "ПСК-6"» в 2019 году взял на себя обязанности по застройке квартала. Мэрия Уфы, которая за свой счет расселила местных жителей в новые дома, решила, что застройщик обязан ей компенсировать затраты. Суд отчасти согласился с доводами мэрии, но обратил внимание, что срок действия договора развития территории заканчивается летом 2027 года, а значит финансовые требования преждевременны. Юристы согласны с выводами суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСК-6 получила отсрочку на выплаты мэрии Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ ПСК-6 получила отсрочку на выплаты мэрии Уфы

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Администрации Уфы не удалось взыскать 273,4 млн руб. с ООО «Специализированный застройщик СУ №17 "ПСК-6"», следует из решения арбитражного суда Башкирии. В эту сумму мэрия оценила задолженность за снос аварийных домов в квартале улиц Айской, Владивостокской, 8 Марта и Революционной, и расселение их жильцов.

Как следует из материалов дела, в 2011 году ООО «Строймонтаж» по итогам торгов получило право на развитие этого квартала площадью 14,6 га. В 2013 году был утвержден проект планировки и межевания. «Строймонтаж» обязался до 2017 года снести 49 жилых домов, пять нежилых зданий, а также гаражи и хозпостройки. На их месте компания планировала построить около 130 тыс. кв. м жилья. До 2015 года застройщик должен был передать муниципалитету жилье для расселяемых граждан и оплатить выкупную цену за изымаемые помещения. Выполнить работы в срок не удалось: в 2017 году суд по иску «Строймонтажа» продлил срок исполнения договора. Два года спустя компания переуступила свои обязанности СУ №17, а также проиграла спор с мэрией, которая потребовала от «Строймонтажа» 283,6 млн руб. за снос и расселение аварийных домов в квартале. Позднее эта обязанность легла на СУ №17. Летом 2023 года компания добилась продления договора развития квартала до середины 2027 года.

В обоснование исковых требований мэрия указала, что расположенные на застроенной территории жилые дома включены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Поэтому Управление капитального строительства администрации за счет бюджетных средств приобрело новые квартиры, которые были переданы переселенным жильцам по договорам соцнайма. Компенсацию от застройщика мэрия не получила.

ООО «Специализированный застройщик СУ №17 "ПСК-6"», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в сентябре 2018 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Среди учредителей — Андрей Носков (52%), Олег Филиппов и Виктория Тарасова (дочь господина Носкова; по 24%). В 2024 году при выручке 72,2 млн руб. чистая прибыль компании составила 13 тыс. руб.

Арбитражный суд Башкирии отметил, что по законодательству застройщик обязан компенсировать местным властям выкупную стоимость за выкуп квартир у жильцов расселяемых домов и покупку им нового жилья после их фактического расселения. Мэрия, следует из решения суда, предоставила доказательства своей позиции, но при расчетах допустила ошибки. Например, необоснованно включила в сумму иска 7,2 млн руб., которые якобы потратила на переселение жильцов двух домов. В суде было установлено, что дома до сих пор заселены. Задолженность застройщика суд оценил в 266,2 млн руб., но взыскивать не стал. Судья учел, что срок действия договора развития квартала истекает летом 2027 года, а значит срок исполнения обязательств СУ №17 еще не наступил.

Получить комментарии в мэрии Уфы вчера не удалось: в республике был выходной день.

«С выводами суда сложно не согласиться. Если совсем обобщить, то администрация изначально неверно толковала смысл заключенного с застройщиком договора. Как выяснилось в судебном разбирательстве, фактически с застройщика требовались денежные средства за расселение, которого по факту не было. Более того были изменены сроки исполнения обязательств по расселению и компенсации затрат. Суд в целом не нашел нарушения норм материально-процессуального права, и для того, чтобы апелляционная жалоба была удовлетворена, администрации необходимо будет обосновать законность требуемых средств, однако технически это будет практически невозможно в силу установленных судом обстоятельств»,— полагает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев.

Булат Баширов