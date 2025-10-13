Дмитрий Махонин о «Школе 21»: фактически мы создаем еще один центр подготовки IT-специалистов

В Перми откроется центр подготовки программистов «Школа 21» от Сбера. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, его разместят на базе технопарка Morion Digital. Сейчас начался набор на первый отборочный этап.

«Место подобрано не случайно,— рассказал господин Махонин.— В этой локации сосредоточены ИТ-компании, реализуются стартапы. Это позволит участникам проекта быть в тесной связи с потенциальными работодателями. ИТ-специалисты сейчас востребованы во всех отраслях. Мы ежедневно сталкиваемся с искусственным интеллектом идя на работу, пользуясь общественным транспортом. У нас есть разработки интеллектуальных транспортных систем, которые считаются передовыми в нашей стране по оценкам экспертов. Есть успешные разработки в жилищно-коммунальной сфере, это, например, проект “Умный дом”. It-специалисты нужны на промышленных предприятиях, в креативной индустрии. Поэтому подобное образование востребовано». Он поблагодарил Сбер за эту инициативу.

Отбор участников на основное бесплатное обучение состоит из трех этапов: онлайн-игра на алгоритмическое мышление, память и логику, видео о школе и финальный отборочный интенсив — «бассейн». После успешного прохождения отбора ребята попадают на основное обучение, где они могут выбрать разработческие или неразработческие направления.

Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко отметил, что Пермский край уже обладает серьезным промышленным и технологическим потенциалом. «Рост потребности в ИТ-специалистах требует качественной подготовки кадров. Сбер вносит свой вклад в этот процесс <...> Благодаря “Школе 21” мы сможем помочь региону в реализации амбициозных цифровых проектов и инициатив»,— добавил господин Анащенко.

По словам директора «Школы 21» Александра Федякова, ученики сразу сталкиваются с нестандартными задачами, которые требуют креативности, смелости и готовности искать решения вне привычных рамок. «Такой формат позволяет быстро понять, подходит ли участнику мир ИТ, и дает шанс проявить себя в совершенно новой сфере. Мы верим, что именно через “бассейн” рождаются будущие лидеры цифровых проектов, готовые к самым сложным задачам»,— резюмировал директор.