«Сбер» начал проводить профилактические беседы с дропперами

«Сбер» запустил пилотную программу борьбы с дропперами с помощью профилактических бесед. Представители банка общаются с дропперами вместе с сотрудниками полиции, рассказал зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов в разговоре с РБК.

«Закон, который позволяет нам останавливать деньги на счетах дропперов, правильный. Но судебный механизм возврата средств тяжеловесный. Должно быть возбуждено дело, вынесено судебное решение — тогда будет основание для возврата по закону. И все эти дела надо сопровождать. А если таких дел тысяча — необходима тысяча юристов. Это трудозатратно как для кредитных организаций, так и для граждан»,— сказал господин Кузнецов.

По словам зампреда правления «Сбера», 80% дропперов не знают, что они вовлечены в преступную схему — они либо потеряли банковскую карту, либо передали ее третьему лицу без злого умысла. После таких бесед дропперы сами пишут заявления об ошибочных переводах. С января по сентябрь 2025 года «Сбер» вернул со счетов дропперов 2,4 млрд руб. похищенных средств. Деньги были украдены у клиентов других банков, отметил господин Кузнецов.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов. За передачу карты предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы или ограничение свободы до двух лет. Как заявил сегодня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, до декабря ГД примет закон об ограничении числа карт на одного человека. В одном банке будет разрешено до пяти карт, в разных — до 20.