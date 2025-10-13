Худрук театра «Самарская площадь» стал Заслуженным артистом Самарской области

Почетное звание «Заслуженный артист Самарской области» присвоено художественному руководителю муниципального театра «Самарская площадь» Евгению Дробышеву. Указ губернатора Вячеслава Федорищева опубликован на портале правовой информации.

Худрук театра "Самарская площадь" Евгений Дробышев и исполнительный директор, артист драмы - ведущий мастер сцены Наталья Носова

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Также звание «Заслуженный артист Самарской области» присвоено артисту драмы — ведущему мастеру сцены государственного драматического театра «Грань» из Новокуйбышевска Денису Евневичу.

Евгений Дробышев — основатель и бессменный художественный руководитель театра «Самарская площадь», который существует с 1987 года. Он является заслуженным работником культуры Российской Федерации.

Денис Евневич с 2007 до сентября 2024 года был актером самарского академического театра драмы имени Горького, в котором сыграл более 30 ролей. Также он снимался в сериале «Черкизона. Одноразовые люди» и в ряде телевизионных фильмов. С 2019 года он сотрудничал с театром «Грань» в качестве приглашенного артиста, а в сентябре 2024 года его официально приняли в театральную труппу.

Звание «Заслуженный артист Самарской области» присваивается высокопрофессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, композиторам, хормейстерам и музыкантам, которые показали мастерство в своей профессии и создали высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, музыкальные произведения, а также помогли развитию искусства в регионе.

Георгий Портнов