Ставропольский край занял первое место погрузка зерна на сети РЖД в сентябре

В сентябре 2025 года Ставропольский край стал лидером по погрузки зерна на сети РЖД. Объем перевалки составил 268 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в сентябре 2025 года по сети РЖД отправлено 2,8 млн т зерна, что на 4,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Для потребителей внутри страны перевезли 672 тыс. т (+18,5%). На экспорт погружено 2,1 млн т (+0,8%), в том числе 1,6 млн т (+3,1%) — в направлении портов.

Самый большой объем зерна (1,4 млн т), отправили за рубеж через порты Северо-Запада. Рост показателя составил 0,9%.

Наталья Белоштейн