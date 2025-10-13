ИП высадила гортензии в Балакове и вернула в бюджет полученные на это деньги

С индивидуального предпринимателя Ирины Бегутовой взыскали уплаченные за высадку гортензий в Балаково более 1,2 млн руб. Решение по иску заместителя прокурора Саратовской области принял арбитражный суд региона, теперь надзорное ведомство получило исполнительный лист.

Поводом для спора стали три контракта на озеленение, которые «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (МКУ «УДХБ») администрации Балаковского района без конкурса заключило с Ириной Бегутовой 24 марта 2024 года. Общая сумма договоров превысила 1,23 млн руб.

Прокурор утверждал, что чиновники искусственно раздробили единый лот на три разные закупки стоимостью не более 600 тыс. руб., что позволило заключить договоры с единственным поставщиком. Прокурор назвал такие действия формой злоупотребления правом, попросил сделки отменить и взыскать деньги с предпринимателя в пользу бюджета.

Представитель МКУ «УДХБ» указал, что Ирина Бегутова выполнила все работы добросовестно, а заказчик принял их без замечаний. Их результат теперь используют в общественных интересах. В учреждении считают, что договоры заключали для исполнения проекта «Формирование комфортной городской среды». Госпожа Бегутова не представила в суд свой отзыв на исковое заявление и на заседание не явилась.

Суд установил, что все три договора заключили в один день и касались одинаковых работ по посадке гортензий в одних и тех же границах города. Работы были идентичны по своему характеру. Цена за единицу продукции во всех договорах была одинаковой или очень близкой. Суд пришел к выводу, что это единая сделка, которую искусственно разделили на части, о чем госпожа Бегутова не могла не знать. Подписание таких договоров с чиновниками суд счел неосмотрительностью со стороны исполнителя и взыскал с Ирины Бегутовой 1,2 млн руб. в бюджет Балаково, а также обязал ее заплатить государственную пошлину.

