Вандалы разбили стекла в двух ижевских автобусах за неделю

В Ижевске неизвестные за неделю разбили стекла автобусов на маршрутах №11 и №15, сообщили в АО «ИПОПАТ». Первый случай произошел 11 октября возле остановки «Завод ВЭМ». Автобус №11 после повреждения сошел с линии на ремонт. Аналогичная ситуация случилась с транспортом на маршруте №15 на ул. Маркина.

Фото: АО ИПОПАТ

Водители и пассажиры автобусов не пострадали. Акты вандализма привели к срыву расписания движения. Автобусы находятся на ремонте. По каждому случая направлены заявления в полицию. «ИПОПАТ» ищет очевидцев. Виновников могут привлечь к ответственности и обязать компенсировать ущерб за ремонт и сорванные рейсы.