На Ставрополье чиновника оштрафовали семь раз за игнорирование обращений граждан
Прокуратура Предгорного района Ставропольского края возбудила семь административных дел по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан» в отношении чиновника из администрации Предгорного муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Установлено, что начальником управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа не обеспечено своевременное и надлежащее рассмотрение обращений семи местных жителей»,— отметили в ведомстве.
По постановлениям прокурора фигурант оштрафован на общую сумму 35 тыс. руб.
Исполнение наказания находится на контроле прокуратуры.