На Ставрополье чиновника оштрафовали семь раз за игнорирование обращений граждан

Прокуратура Предгорного района Ставропольского края возбудила семь административных дел по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан» в отношении чиновника из администрации Предгорного муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

«Установлено, что начальником управления жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации Предгорного муниципального округа не обеспечено своевременное и надлежащее рассмотрение обращений семи местных жителей»,— отметили в ведомстве.

По постановлениям прокурора фигурант оштрафован на общую сумму 35 тыс. руб.

Исполнение наказания находится на контроле прокуратуры.

Наталья Белоштейн