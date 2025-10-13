Коэффициент фертильности в Башкирии за пять лет снизился на 10,8%

Суммарный коэффициент рождаемости (или коэффициент фертильности — число детей, которое женщина могла бы родить за репродуктивный период) в Башкирии в прошлом году составил 1,352, за пять лет показатель снизился на 10,8%. Такие данные приводятся в проекте региональной программы «Охрана материнства и детства», предложенной для общественных обсуждений министерством здравоохранения Башкирии.

По данным Башстата, в 2023 году региональный коэффициент фертильности был выше на 0,062 пункта выше прошлогодних значений.

Суммарный коэффициент рождаемости городского населения в 2024 году составил 1,223 (снижение на 6,7% с 2020 года), сельского населения — 1,631 (снижение на 16,2%).

Среднероссийский коэффициент фертильности в прошлом году был выше на 3,4%.

Абсолютное число родов с 2020-го по 2024 год в Башкирии снизилось с 40,8 тыс. до 32,5 тыс.

Идэль Гумеров