Обвиняемого в массовом убийстве под Ярославлем будут судить спустя 16 лет

В Ярославле будут судить 43-летнего обвиняемого в массовом убийстве, совершенном в 2009 году. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: УМВД России по Ярославской области

Речь идет о преступлении, совершенном в ноябре 2009 года в поселке Козьмодемьянск Ярославского округа. После пожара в доме на улице Центральной были найдены тела четырех человек с признаками насильственной смерти.

В сентябре 2025 года, благодаря работе по раскрытию старых преступлений, полицейские задержали одного из подозреваемых — мужчину 1981 года рождения. В ходе расследования установили, что он вместе с сообщником, который скончался в 2018 году, напал на дом и убил трех человек. В качестве орудия убийства преступники использовали топоры-колуны.

Чтобы скрыть следы, убийцы подожгли дом, в результате чего погиб еще один человек, который на тот момент заведомо для виновного находился в беспомощном состоянии. Орудия убийства утопили в лесном водоеме. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по пунктам «а», «в», «ж», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений). Дело передано в суд.

Антон Голицын