Останки 44 человек эксгумируют и перезахоронят в Дзержинске

Администрация города Дзержинска Нижегородской области выделила 2,4 млн руб. на эксгумацию и перезахоронение останков умерших со старого кладбища в поселке Пыра. Муниципальное учреждение «Ритуал» в октябре объявило аукцион на соответствующие работы.

Захоронения расположены в районе дома №2 по улице Чапаева. Всего требуется эксгумировать и перезахоронить на действующие муниципальные кладбища останки 44 человек, включая двух детей. На новых могилах будут установлены деревянные кресты с ритуальными табличками. Завершить работы необходимо до 30 ноября.

О том, что старое кладбище в Пыре планируют ликвидировать, местные жители пожаловались в соцсетях в 2024 году. В администрации в свою очередь поясняли, что захоронения находятся в жилой зоне, что является нарушением санитарных правил.

Галина Шамберина