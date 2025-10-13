Железнодорожное сообщение с Крымом восстановлено

Железнодорожное сообщение с Крымом, нарушенное после атаки БПЛА на нефтебазу в Феодосии, полностью восстановили. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Все поезда, идущие в Крым и обратно, вновь следуют в рамках ранее установленного расписания»,— уточнили представители компании перевозчика.

В ночь на 13 октября, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, украинский БПЛА атаковал крупнейший на полуострове нефтяной терминал в Феодосии, спровоцировав на его территории сильный пожар. Позже в Южной транспортной прокуратуре сообщили, что чрезвычайное происшествие нарушило движение по железной дороге Крыма, выбив из графика ряд поездов и электричек.

Александр Дремлюгин, Симферополь