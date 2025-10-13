«В этом не было глумления над продукцией британской марки»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о работе нидерландского ателье, которое по заказу семейной пары превратило купе в универсал.

Когда в начале 1980-х годов в дополнение к модели ГАЗ-24 в Советском Союзе начала выпускаться более люксовая модель 3102, эту «Волгу» сразу же прозвали «министерской», настолько она всем показалась роскошной. Поначалу она, как и модель-предшественница, должна была обслуживать не только генералов и чиновников среднего звена, но и работать в такси. Однако, по воспоминаниям главного конструктора легковых автомобилей ГАЗа Владимира Никитича Носакова, поставлять эти машины в таксопарки сразу же запретили, потому что это снижало пафос пользования такой служебной машиной.

В культуре многих народов мира автомобиль до сих пор играет роль не только транспорта, но и демонстрации социального статуса того, кто на нем ездит. Этим, кстати, во все времена активно пользовались тюнеры, пытавшиеся привлечь внимание к своим проектам именно снижением статуса пафосных автомобилей.

Помню, в конце 1990-х, когда главной и самой уважаемой у нас машиной был Mercedes-Benz S-Класса в кузове W140, прозванный в народе «шестисотым», один мой знакомый мечтал купить такую подержанную машину, срезать ей сзади крышу, превратив в пикап, и покрасить автомобиль в розовый цвет. Предполагалось, что на такой «техничке» ездили бы рабочие-установщики его компании, которая занималась выпуском будок из бронированного стекла для пунктов обмена валюты. Жалко, что не получилось, интересный был бы проект.

На днях что-то подобное представило ателье Niels van Roij Design из Нидерландов. Оно превратило купе Rolls-Royce Corniche 1981 года выпуска в универсал, приспособленный для перевозки велосипедов. И в этом не было никакого глумления над продукцией знаменитой британской марки. Просто владелец автомобиля и его супруга активно занимаются триатлоном. Эта машина в семье уже четыре десятка лет, и сегодня ее просто решили сделать более полезной.

Дело, кстати, вероятно, не только в триатлоне. В том же Амстердаме передвигаться по улицам на велосипеде куда удобнее, чем ездить на Rolls-Royce. При всем его пафосе.

