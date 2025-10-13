«Свет в зале был приглушен, чтобы зрители не сбивались в столбиках и петлях»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, что такое формат knit and cinema, как он появился и почему набирает популярность.

В Нидерландах набирают популярность уникальные киносеансы — knit and cinema или «вязание в кино». На первый взгляд это отголоски давнего прошлого, когда рукоделие сопровождало любые посиделки. Впрочем, такой формат предполагает не только спицы и пряжу. Организаторы сообщают, что зрителям разрешается заниматься чем хочется: рисовать, собирать Lego, есть или серфить в интернете. Как размышляют журналисты, такие кинотеатры идеально подойдут людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, когда сложно сосредоточиться и посвятить себя только одному занятию. Примером служат ролики: в TikTok блогеры рассказывают об одной истории, а фоном идет совершенно другой видеоряд.

Такая практика есть не только в Нидерландах. Полгода назад кинотеатр в центре Вены показал «Дьявол носит Prada»: свет в зале был чуть приглушен, чтобы зрители не сбивались в столбиках и петлях. Организаторы мероприятия объясняли, что люди обратились к вязанию, будучи изолированными в ковидные времена, а после такие вечера перекочевали в кинотеатры Австрии, США, Германии, Франции и Южной Корее. Частично это способ конкурировать со стримингами и желание кинотеатров перерасти в многофункциональные центры. Просмотр фильмов со спицами в руках помогает замедлиться и прислушаться к себе, но стоит выбирать более уютные картины, ни в коем случае не фильмы ужасов, добавляют зрители, которые связали уже не один киношный свитер.

Анна Кулецкая