«Первый блин южноамериканцев на российской земле вышел комом»

Сборная России по футболу встретится с командой Боливии в Москве 14 октября. Товарищеский матч состоится на стадионе «Динамо». В ожидании этой игры у болельщиков есть возможность следить за отборочным турниром чемпионат мира. На какие матчи стоит обратить внимание в отборе европейских команд? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

В отборочном турнире чемпионата мира по футболу, несмотря ни на что, выступают команды Израиля и Белоруссии. Правда, неудачно. Израиль, например, «сгорел» норвежцам (0:5), и шансы поехать на мундиаль у команды призрачные. У белорусов дела обстоят еще хуже. Вечером 12 октября они уступили шотландцам (1:2), и пока в отборочном турнире Белоруссия не набрала ни одного очка.

Но среди аутсайдеров нашлась сборная, которая еще раз доказала, что в футболе возможно все. Команда Фарерских островов, которую называют «сборной рыбаков», потому что там далеко не все профессионалы, обыграла одного из лидеров группы — Чехию — 2:1. Это четвертая победа полупрофессиональной команды, которая позволяет маленькой стране надеяться на участие в чемпионате мира. Когда при счете 1:1 Фареры забили чехам, комментатор Михаил Громов заговорил о чуде.

Стоит сказать, что это не первое чудо в исполнении Фарерских островов. Не так давно они разгромили не самую слабую Черногорию — 4:0. В ближайшие дни поток отборочных матчей не иссякнет. Стоит обратить внимание на игру Северной Ирландии и Германии, сегодня в 21:45. А завтра в это же время начнутся сразу две любопытные встречи: Испания —Болгария и Португалия—Венгрия. Все эти игры в прямом эфире показывает сервис Okko.

К счастью, самые интересные встречи вторника почти не пересекаются с матчем сборной России, которая начнет игру с Боливией в 20:00. Главный тренер гостей обещает качественный спарринг, и, возможно, это не просто бравада. О нашем футболе ему наверняка рассказали подробно, ведь в РПЛ выступают сразу два боливийца, оба в «Акроне». Один из них, защитник Роберто Фернандес, бегло выдавал журналистам русские слова.

Но первый блин южноамериканцев на российской земле вышел комом. Они в тренировочном режиме сыграли с московским «Локомотивом». Да, всего один тайм, но этого хватило для поражения гостей (0:3). Возможно, 14 октября будет иначе, но поверить в это сложно. Хотя кое-кого даже победа команды Валерия Карпина над Ираном не убедила. Если же оставить в стороне тонкие материи и затянувшуюся дисквалификацию, то футбол наша сборная показывает очень приличный, особенно в атаке. Так что пока критические стрелы кажутся неуместными. Но разговоры про совмещение постов даже после победы над Ираном не умолкают. Футбольный менеджер Юрий Белозеров уверен, что сейчас это выглядит архаично: «Нельзя, как в советское время в киевском "Динамо", Лобановский совмещал работу в "Динамо" и сборной СССР. Сегодня уже другая история, многие вещи поменялись».

Возможно, победа нашей сборной над Боливией позволит еще какое-то время тему совмещения постов главного тренера не поднимать. Впрочем, болельщиков «Динамо», скорее всего, даже это не остановит.

