Краевые власти объявили о проекте КРТ в микрорайоне Балатово в Перми

В Перми будет принято решение о проекте комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне «Балатово» в Индустриальном районе города Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого минимущества. Речь идет о жилом массиве вдоль улиц Мира и Нефтяников. Данные участки застроены преимущественно двухэтажными домами.

В обязательства застройщиков войдет улучшение жилищных условий пермяков, создание нового современного жилья, ремонт улично-дорожной сети, строительство детского сада и здания для образовательного учреждения. Максимальный срок реализации КРТ — десять лет с момента подписания договора. Будет заключено два договора с девелоперами, они будут определены в результате торгов, которые пройдут в начале 2026 года.

«Территория давно требует изменений. В Индустриальном районе Перми активно, появляются новые жилые комплексы. Старые ветхие постройки негативно влияют на облик города. Очень важно, что благодаря инвесторам мы сможем реализовать проект реновации, создавая современные пространства для комфортной жизни горожан», — отмечает председатель комитета по развитию инфраструктуры в Законодательном Собрании Пермского края Павел Черепанов.