Трамп: я думаю о России и Китае во время игры в гольф

Президент США Дональд Трамп во время игры в гольф со своей 18-летней внучкой Кай рассказал, что, готовясь к удару по мячу, «думает, например, о Китае или России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

Об этом глава Белого дома сказал в ходе видео на канале Кай Трамп на YouTube в серии, посвященной гольфу. Господин Трамп сказал, что чтобы лучше играть в гольф, не стоит концентрироваться на том, как стоишь или бьешь по мячу,— лучше думать о чем-то другом. «Я думаю о других вещах. Например, о России или Китае»,— уточнил он.