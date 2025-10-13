Силуанов не исключает повышения налога на роскошь в будущем

Министерство финансов не рассматривало в 2025 году возможность изменения верхней границы НДФЛ и налогов на роскошь, однако этот вопрос могут обсудить позднее. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Это направление (налоги на роскошь. — "Ъ") возможно к проработке, но, наверное, ... не в этом финансовом году, — сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). — Больших денег это не даст».

Что касается ставки НДФЛ, министр высказал мнение, что снова повышать налог в 2026 году было бы неправильно.