В населенных пунктах Прикамья появится освещение в рамках проекта «Светлый край»

В Пермском крае стартовали работы по проекту «Светлый край». Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, в рамках проекта будет обеспечено освещение участков региональных дорог, проходящих через населенные пункты. Работы уже идут в 17 территориях.

Проект «Светлый край» реализуется с учетом запросов от жителей территорий при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По его словам, к 2027 году региональные дороги в границах населенных пунктов должны быть обеспечены уличным освещением на 100%. Это поможет снизить риск аварий и повысит безопасность пешеходов. Проект рассчитан на три года. За это время планируется построить освещение в 131 населенном пункте и охватить 34 муниципальных образования края. Суммарная длина освещения составит почти 200 км.

В этом году освещение появится в Пермском муниципальном округе на автодороге Пермь — Усть-Качка: в поселке Красный Восход и в селе Усть-Качка. На трассе Болгары — Юго-Камский — Крылово освещение установят в границах деревни Пашня. В Бардымском округе на автодороге Барда — Куеда освещение появится в селах Краснояр 1-й, Аклуши и Тюндюк.

В Осинском округе свет будет обеспечен вдоль трассы Болгары — Юго-Камский — Крылово, которая проходит через деревни Ирьяк, Язлова, Мостовую и село Кузнечиха.

В Куединском округе освещение появится на автодороге Куеда — Янаул, которая проходит через деревни Трегубовку, Кипчак и село Урталга.

В Чернушинском округе свет будет обустроен в Чернушке на региональной дороге Оса — Чернушка. Также свет появится в селе Ореховая Гора, через которое проходит трасса Чернушка — Тюш. На автодороге Чернушка — Тюш — Явгильдино также появится освещение в поселке Щучье Озеро и селе Алмаз.

В этих населенных пунктах проживает более 44,5 тыс. человек. В 2026–2027 годах работы продолжатся.