В Самарской области супружеская пара осуждена за незаконный оборот наркотиков

Самарский областной суд признал виновным жителя по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, организованной группой в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере). Также в группе с супругой они признаны виновными по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе 2023 года подсудимый оборудовал в гараже лабораторию по производству и синтезированию наркотиков для сбыта. Также он арендовал еще один гараж для хранения прекурсоров, которые использовал для производства наркотиков.

В сентябре 2024 года сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подсудимых. Из незаконного оборота изъяли более 3 кг наркотиков и более 20 кг прекурсоров.

Подсудимому назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его супруге назначили три лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также у осужденных конфискованы три сотовых телефона и автомобиль марки «Хендай Солярис».

Руфия Кутляева