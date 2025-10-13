Ренат Валиуллин покинет пост министра по правопорядку и противодействию коррупции

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев распорядился уволить министра по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Рената Валиуллина. Такое поручение глава региона дал заместителю председателя областного правительства Никите Зубко на оперативном совещании в понедельник, 13 октября.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Вячеслав Федорищев отметил, что Ренат Валиуллин должен был покинуть пост до 15 сентября, но этого не произошло. Губернатор поручил подготовить материалы по нарушениям, связанным с деятельностью министерства, работой бывшего вице-губернатора Максима Ковалева и АНО «Центр защиты инфраструктуры Самарской области», ранее возглавляемого Павлом Селезневым. Все документы будут переданы по инстанции за подписью губернатора.

Ренат Валиуллин был назначен на пост министра в январе текущего года. Максим Ковалев был вице-губернатором — руководителем департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции с октября 2024 до июля 2025 года, затем покинул должность. Павел Селезнев ранее руководил рядом компаний, а затем возглавил АНО «Центр защиты инфраструктуры Самарской области», которое в июле 2025 года власти региона решили ликвидировать. Сам Павел Селезнев был привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ: он покидал страну по поддельным документам. Суд оштрафовал его на 200 тыс. руб.

Георгий Портнов