Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему дорожает недвижимость в Москве и стоит ли ждать новых рекордных значений.

Стоимость квадратного метра в новых домах бизнес-класса в Москве за год выросла на 6%. И сейчас «квадрат» в новостройке этого сегмента стоит почти 500 тыс. руб. Это средневзвешенный показатель, но он, по данным специалистов компании «Метриум», самый высокий за всю историю наблюдений за сегментом. Год назад квадратный метр в новостройке бизнес-класса в среднем стоил около 470 тыс. руб. В других классах цены также приближаются к очередным рекордным отметкам. Рост цен на новостройки Москвы обусловлен рядом факторов, полагают брокеры: один из них — себестоимость строительства становится выше, растут расходы на персонал, строительные материалы и многое другое, отмечают эксперты ГК «Основа».

Тем не менее на рынке бизнес-класса предлагаются комплексы с разным уровнем цен. В зависимости от локации, внутреннего наполнения и концепции возможен подбор наиболее подходящего по стоимости лота. Средний бюджет на покупку новой квартиры или апартаментов — почти 29 млн руб., это почти на 5% больше, чем год назад. И это снова знаковые цифры: сегмент приближается к очередному психологическому рубежу в 30 млн руб. На стоимости жилья сказывается и увеличение издержек на реализацию проектов, считают эксперты компании Riverpark. Конкуренция в сегменте подталкивает застройщиков к созданию более привлекательного продукта. Современные жилые комплексы бизнес-класса обладают собственной сложной концепцией и насыщенной инфраструктурой. И пока не наблюдается предпосылок для стабилизации цен в сегменте. При этом новые проекты выводятся в реализацию с достаточно высоким уровнем стартовых цен.

