В Перми техдиректор организации осужден после пожара на ТЭЦ-9

Индустриальный районный суд вынес приговор в отношении руководящего сотрудника компании, которая проводила ремонтные работы на пермской ТЭЦ-9. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным в в нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшего смерть человека и крупный ущерб (ч. 2 ст. 217 УК РФ). В ноябре 2022 года на ТЭЦ произошел пожар, в результате которого погиб один из рабочих.

Как сообщает СУ, следствием установлено, что инцидент возник из-за некачественного монтажа маслопровода. Подсудимый является техническим директором субподрядной организации, которая осуществляла работы по монтажу маслопровода. Мужчина, осуществляя обязанности мастера субподрядной организации, и имея допуск на проведение контроля качества сварных соединений, не оргаанизовал должным образом работу по монтажу подчиненными ему сотрудниками. «Фигурант не проконтролировал в соответствии с нормативно-техническими документами качество сварных соединений конструкций маслопровода. Введя заказчика в заблуждение, он предоставил исполнительную документацию о выполнении работ в полном объеме. В результате чего сварной шов, выполненный с дефектами, при изменении давления в день аварии оборвался, техническое масло попало на раскаленные поверхности и загорелось», - указывается в пресс-релизе.

Согласно данным с сайта Индустриального райсуда, 9 октября был вынесен приговор по ч. 2 ст. 217 УК РФ в отношении Сергея Сорогина. По информации «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году он стал директором ООО «Континенталь Строй». Компания занимается производством строительных металлических конструкций. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно.

Ранее приговор по этой же статье был внесен инженеру-строителю «Т Плюс» Антону Пономареву. Как установил суд, он подписал акт приемки оборудования, которое было смонтировано с нарушениями. Он приговорен к 2,5 годам принудительных работ.