Электричка Минводы — Кисловодск на два месяца изменит расписание

с 14 октября по 18 декабря из-за ремонта путей изменяется расписание пригородных поезда №6110 Минеральные Воды — Кисловодск. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отправление из Минеральных Вод будет происходить на девять минут позже, в 7:11. Состав будет прибывать в Кисловодск также с девятиминутным опозданием, в 8:36.

Поезд проследует со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.

Наталья Белоштейн