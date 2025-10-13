Электричка Минводы — Кисловодск на два месяца изменит расписание
с 14 октября по 18 декабря из-за ремонта путей изменяется расписание пригородных поезда №6110 Минеральные Воды — Кисловодск. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отправление из Минеральных Вод будет происходить на девять минут позже, в 7:11. Состав будет прибывать в Кисловодск также с девятиминутным опозданием, в 8:36.
Поезд проследует со всеми остановками согласно действующему графику движения поездов.