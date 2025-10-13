Экс-владелец ГК «ПШК» осужден за кредитное мошенничество

Сергей Бондаренко, бывший владелец «Поволжской шинной компании» (ГК «ПШК»), приговорен к трем годам лишения свободы за кредитное мошенничество. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Самарское обозрение».

ГК «ПШК» включала несколько компаний и занимала значительное место на рынке с годовой выручкой более 5 млрд рублей. Однако с начала 2010-х группа столкнулась с финансовыми проблемами, что привело к банкротству большинства компаний. В декабре 2020 года предприниматель был признан банкротом.

В 2013-2016 годах бизнесмен получил кредиты на сумму около 2,7 млрд рублей от банка ВТБ, предоставив в залог недвижимость. Позже выяснилось, что эта недвижимость уже была обременена залогом по другим сделкам, включая залог гражданке Узбекистана Анжелике Казаковой с 2011 года. Суд установил, что Бондаренко предоставил банку ложные сведения.

Евгений Чернов