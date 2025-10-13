Правительство одобрило проект о бесплатном втором профобразовании для участников СВО

Правительство одобрило законопроект о предоставлении участникам СВО права на бесплатное получение второго среднего профессионального образования. Проект отзыва правкомиссии по законопроектной деятельности есть у «Ъ».

Поправки к закону «Об образовании» внесла на рассмотрение в Госдуму группа из депутатов и сенаторов, в числе которых Виктория Абрамченко, Ирина Яровая и Андрей Картаполов (все — ЕР). В пояснительной записке авторы указали, что принятие законопроекта поможет трудоустройству военнослужащих.

24 июня с предложением дать военнослужащим возможность получить второе среднее специальное образование бесплатно выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На встрече с президентом Владимиром Путиным она поясняла, что это важно для тех военнослужащих, кто не может работать по первой специальности по состоянию здоровья, например из-за ранения. Президент тогда идею поддержал и попросил внести такое предложение как можно быстрее.

Полина Мотызлевская