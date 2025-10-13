Оренбуржье планируют привлечь к эксперименту с агродронами

Министерство экономического развития России предложило продлить эксперимент с агродронами до 2029 года и расширить его на семь новых регионов. Отмечается, что это связано с успешными результатами первых лет работы «регуляторной песочницы» для сельскохозяйственных беспилотных систем.

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

К текущим 12 пилотным субъектам РФ планируется добавить еще семь, включая Оренбургскую область. Таким образом, тестирование агродронов будет охватывать 19 регионов.

С начала эксперимента агродроны совершили около 11 тыс. вылетов и обработали более 20 тыс. гектаров полей. Минэк отмечает, что использование этих устройств повышает эффективность, точность и экологическую устойчивость сельского хозяйства.

Андрей Сазонов