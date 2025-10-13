Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кисловодске для обработки дорог от гололеда потребуется 660 тонн реагента

Для обработки дорог Кисловодска от гололеда в осенне-зимний период потребуется 660 т солевого раствора, 460 т уже приобретены, еще 200 т реагента поступят в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава города отметил, что вся зимняя техника сейчас проходит предсезонный осмотр, 13 комбинированных дорожных машин на днях переведут на зимнее оборудование.

Вакуумные подметальные машины для уборки скверов и парков будут переоборудованы в последнюю очередь.

Наталья Белоштейн

