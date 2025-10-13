В Кисловодске для обработки дорог от гололеда потребуется 660 тонн реагента

Для обработки дорог Кисловодска от гололеда в осенне-зимний период потребуется 660 т солевого раствора, 460 т уже приобретены, еще 200 т реагента поступят в ближайшее время. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Глава города отметил, что вся зимняя техника сейчас проходит предсезонный осмотр, 13 комбинированных дорожных машин на днях переведут на зимнее оборудование.

Вакуумные подметальные машины для уборки скверов и парков будут переоборудованы в последнюю очередь.

Наталья Белоштейн