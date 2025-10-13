«ИИ надувательство»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как ИИ помогает контролировать температуру в гаджетах для волос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dreame Фото: Dreame

Искусственный интеллект уже стал неотъемлемым элементом современных устройств и претендует на роль признака премиальности, в том числе в довольно неожиданных, на первый взгляд, областях. По данным Growth Market Reports рынок ИИ-фенов до 2033 года будет расти со среднегодовым темпом 15,7% и достигнет к обозначенному сроку объема продаж на уровне $19,61 млрд.

Сейчас одной из самых востребованных у потребителей умных функций в гаджетах для волос является точный контроль температуры. Более 35% новых моделей оснащаются подобными решениями. Этот тренд подтвердили и новинки Dreame, которые компания представила в России.

В частности, система AI Smart Temperature Protection в модели Pilot измеряет температуру воздушного потока 500 раз в секунду и автоматически регулирует ее для поддержания оптимальных 55 °C, которые, по мнению специалистов, сохраняют структуру волос.

Естественно, важен определенный нагрев воздуха не просто на выходе из фена, а его должный уровень именно на поверхности волос. Вместе с тем пользователь неизбежно перемещает фен вокруг головы, меняя расстояние. Как раз поэтому инженеры предусмотрели TOF-датчики, которые измеряют этот показатель. Умные алгоритмы учитывают данные с описанных сенсоров и мгновенно корректируют нагрев. Это сохраняет влагу внутри стержня волоса и предотвращает перегрев, заверяют создатели.

Кроме встроенных в устройство технологий ИИ пользователи новинки получают доступ к персональным настройкам фена в мобильном приложении. Там можно создать до трёх профилей, для каждого выбрать температуру, скорость работы, тип волос и получать рекомендации по уходу.

Еще одним интеллектуальным решением Dreame Pilot является система распознавания каждой из четырех комплектных насадок. При подключении диффузора, стайлинговой, разглаживающей или антифриз-насадки, фен автоматически подключает последние использованные для аксессуара параметры.

Александр Леви